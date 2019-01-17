Tekirdağ'da derede erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, dere içerisinde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karaağaç Deresi içerisinde hareketsiz olarak duran birini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede cesedin, 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan Ahmet Aslan'a ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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