Tekirdağ'da çıkan yangında bir çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emel Ünlü, salonda tutuşan koltuktaki çocuğu Erdal Ünlü'yü (3) kucağına alıp dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yüzünde yanık oluşan bebekle annesi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



