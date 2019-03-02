Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
Tekirdağ’da düzenlenen ‘Huzur güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.02 Mart 2019 Cumartesi 09:49
Tekirdağ’da düzenlenen ‘Huzur güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde kolluk kuvvetlerince müşterek olarak yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
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