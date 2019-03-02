0553 313 94 23

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Tekirdağ’da düzenlenen ‘Huzur güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:49
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Tekirdağ’da düzenlenen ‘Huzur güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.


Türkiye genelinde kolluk kuvvetlerince müşterek olarak yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da hareketli dakikalar! 103 savaş gemisi Boğaz'da
    1. İstanbul'da hareketli dakikalar! 103..
    2. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    3. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    4. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    5. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    6. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    7. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    8. İnekleri elektrik çarptı
    9. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    10. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    11. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    12. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    13. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    14. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    15. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    16. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    17. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    18. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    19. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    20. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    21. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    22. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    24. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    25. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    26. (Özel) Milli savunma sanayi..
    27. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    28. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    29. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    30. Lionel Messi geri döndü
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı