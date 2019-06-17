Tekirdağ’da buğday çeşitliliği artacak

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte üreticiler ürün çeşitliliği hakkında bilgilendirildi.

Üretimde tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması ve üreticileri de bu konuda geliştirmek amacıyla Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi’nde buğday çeşit demonstrasyonu kuruldu. Bu kapsamda üreticileri bilgilendirmek ve Tekirdağ’da ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla düzenlenen Tarla Günü’nde, üreticilere detaylı açıklamalarda bulunuldu.

10 dekar alanda kuruldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yetkililerince yapılan bilgilendirmede, "Kurulan bu buğday çeşit demonstrasyonuyla hububat tarımı yapan üreticilerimize sertifikalı, yüksek verimli ve kaliteli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin tanıtılması amaçlanmıştır. Böylece, bölgeye uyum sağlayan yeni buğday ve arpa çeşitlerinin ekiminin yaygınlaştırılması ile birim alandan alınan verim ve ürün kalitesinde önemli artışlar beklenmektedir. Demonstrasyonda; farklı özel firmalardan temin edilen Prima, Mandica, Aglika, Enola, Bora ve Genesi buğday çeşitleri çiftçi şartlarında demostre edilmiştir. Demonstrasyon 10 dekar alanda kurulmuştur” denildi.

Etkinliğin sonunda tarla gününe katılan misafirlere verilen çeşitli ikramlarda bulunuldu.