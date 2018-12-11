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Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 14:45
Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan aranan A.Y. isimli şüphelinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu ortaya çıktı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:45
  1. kapaklı
  2. Tekirdağ

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