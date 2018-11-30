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Tekirdağ'da aranan FETÖ zanlısı kadın Samsun'da yakalandı

30 Kasım 2018 Cuma 18:25
Tekirdağ'da aranan FETÖ zanlısı kadın Samsun'da yakalandı

SAMSUN (AA) - Tekirdağ'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın zanlı Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Arife Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Tekirdağ'a bağlanarak, verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

Zanlının şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:25
  1. FETÖ
  2. Samsun
  3. Terörle Mücadele Şubesi

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