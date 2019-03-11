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Tekirdağ’da arama kurtarma ekibi kuruldu

ANDA Kardeşe Vefa Tekirdağ İl Temsilciliği Arama Kurtarma ekibi tarafından Çerkezköy ilçesinde ‘Vefa Gecesi’ düzenlendi.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:20
Tekirdağ’da arama kurtarma ekibi kuruldu

ANDA Kardeşe Vefa Tekirdağ İl Temsilciliği Arama Kurtarma ekibi tarafından Çerkezköy ilçesinde ‘Vefa Gecesi’ düzenlendi. Gecede yeni kurulan arama kurtarma ekibi tanıtılırken, Ressam Erdi Gören’in sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ‘Vefa Gecesi’nde konuşan ANDA Kardeşe Vefa Tekirdağ Temsilcisi Mustafa Tokgöz, “10 ay gibi kısa bir sürede birçok ilki gerçekleştiren ve kısa sürede binlerce vatandaşımızın gönlünü fetheden bir derneğin il başkanı olarak karşınızda olmaktan gurur duyuyorum. Hayırseverlerimizin vefalı elini Hatay’daki savaş mağduru çocuklarımızdan Suriye’deki yetim merkezlerimize kadar ulaştırmanın övüncünü yaşıyoruz. Tekirdağ’ın adını yüreklerinde umut olduğumuz çocuklarımızın diline pelesenk yaptık. Kimseyi dışlamadan Tekirdağ için yapılan her sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaya gayret ettik” dedi.



“Mutluluklarına ortak olduk"


Yaptıkları çalışmaların öneminden bahseden Tokgöz, “Dar gününde yanında olduğumuz ailelerin yüzündeki tebessüm, dilindeki dua bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Ve ne kadar anlamlı bir iş yaptığımızı ortaya koydu. Yüzümüze kapanan kapılara aldırış etmeden, küçümser gözlerle bakan yüzlere burun kıvırmadan, kimseye karşı kin ve nefret beslemeden yolumuzda ilerlemeye devam ettik. Şahit olduğumuz her acı ile hüzünlenip, içinde bulunduğumuz her mutluluğa ortak olduk. Sıkıntılarımızı paylaştıkça azalttık, sevinçlerimizi paylaştıkça arttırdık” diye konuştu.


Tekirdağ’da arama kurtarma ekibini kurduklarını ve çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tokgöz, “Yakın zamanda yaşadığımız tren kazasıyla Tekirdağımız için yapılacak ilk işi kendi yaralarını sarabilen bir şehir olması gerektiğini gördük. Ülkemizin birçok ilinde başarılı ve profesyonel olarak faaliyetlerine devam eden derneğimizi Tekirdağımızda oluşturmaya başladık. Genel Başkanımız Okan Tosun’un da onayı ile ilk etapta eğitim alacak ekibimizi belirledik ve AFAD ile görüşmelerimize başladık. Allah’ın izni ile önümüzdeki 2 ay içinde tüm eğitimlerimizi tamamlamış olacağız ve göreve hazır hale geleceğiz” dedi.


Tokgöz’ün konuşmasının ardından sahneye davet edilen arama kurtarma ekibi tanıtıldı. Daha sonra Ressam Erdi Gören’in resim sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:20
  1. sergi
  2. resim sergisi

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