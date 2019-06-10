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Tekirdağ’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
Tekirdağ’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.


Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine dönmeye çalışan 34 SA 4329 plakalı araç ile Çorlu’dan Çerkezköy’e seyir halinde ilerlediği öğrenilen59 YL 476 plakalı araçkafa kafaya çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında V.U. feci şekilde can verirken, diğer sürücü A.D. araçta yaralı halde sıkıştı.İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçta yaralı halde sıkışıp kalan A.D. hastaneye kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden V.U.’nun cesedi savcılık incelemesi ardından morga gönderildi.Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
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