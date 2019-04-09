Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunda gaz sızıntısı Süleymanpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaçak nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda ulaşım aksadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, akaryakıt istasyonunda oluşan gaz kaçağı nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışı aksadı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, gaz dolumu yapıldıktan sonra vanadaki arıza nedeniyle gaz kaçağı meydana geldiğini tespit eden çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kara yolunun Tekirdağ istikametini, tedbir amacıyla bir süre trafiğe kapattı.

Firma yetkilileri, itfaiye ve doğal gaz acil ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla arızanın gidermesinin ardından ulaşım normale döndü.



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