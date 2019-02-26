Tekirdağ’da 9 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan Filistin uyruklu 9 göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüleri K.B. ve S.B. gözaltına alındı.

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