0553 313 94 23

Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 67 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek bir şahıs gözaltına alındı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 67 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek bir şahıs gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yurtdışından İstanbul’a gideceği yönünde istihbarat şubesinden alınan bilgi doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ’ın Çorlu otobanı İstanbul istikametinde şüpheli aracın durdurulması neticesinde araçta arama yapıldı.


Yapılan aramada 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray taraftarlarından kombine yenilemeye yoğun ilgi
    1. Galatasaray taraftarlarından kombine..
    2. Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12..
    3. Dünya Nefroloji Derneği’nin en..
    4. ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den..
    5. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    6. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    7. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    8. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    9. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    10. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    11. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    12. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    13. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    14. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    15. İletişimsizliği anlatan heykel..
    16. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    17. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    18. Mayıs ayının en popüler takımı..
    19. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    20. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı