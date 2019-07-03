Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda 64 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul haber merkezinin plakalarını verdiği 3 aracı Süleymanpaşa’da durdurmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarına uymayan araçlar ise kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile araçlar arasında yaşanan kısa bir kovalamaca sonucu, TOKİ konutlarının içerisine kaçan araçlardan birisi aydınlatma direğine çarparak durabildi. Konvoy halinde kaçan diğer iki araç da aynı noktada yakalanarak araçlarda arama çalışması yapıldı. Kovalamaca sonucu durdurulan 2 hafif ticari araç ve bir otomobilde yapılan aramada toplamda 23 kaçak göçmen ve sürücüler yakalandı.

23 kaçak göçmenin işlemleri sürerken, polis ekipleri başka bir şüpheli otomobili takibe aldı. Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas köyü yolunda güçlükle durdurulan minibüsten ise Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ele geçirilen araçlarda şişme botlar ve gıda malzemeleri bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler çevik kuvvet polislerinin de desteği ile midibüslere alınarak işlemleri yapılmak üzereTekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olayda 2 araç sürücüsünün araçlarını terk ederek firar ettiği öğrenilirken, şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.