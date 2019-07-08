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Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ ve ilçelerinde kullanılmak üzere 6 ambulansın dağıtımı için tören düzenlendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ ve ilçelerinde kullanılmak üzere 6 ambulansın dağıtımı için tören düzenlendi.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilçelere verilen 6 ambulansın teslim töreni düzenlendi.


Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengiz Becerir ve sağlık personelleri katıldı.


Törende konuşan Vali Yıldırım, “Ambulans bugünün vazgeçilmez araçlarındandır. Sağlık konusu söz konusu olduğunda vazgeçilmezliği ortadadır. İçindeki donanımıyla, personeliyle bugünün ambulansları geçmişimizdeki bazı hastanelerden bile daha donanımlı haldeler. Neredeyse içinde küçük ameliyatların bile yapılabileceği ambulanslarımız var ve bu sebeple rahatsızlığı olan kişiler bulunduğu yerden en yakın sağlık kuruluşuna gelene kadar bile içeride müdahale edilebiliyor. Ambulanslar, sağlık merkezleriyle iletişim halinde olduğu için hastalara anında müdahale edilebiliyor, görüş alışverişinde bulunulabiliyor. Ben bunları bize temin eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Maliye Bakanımıza ve bunları kullanan personellerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.


Konuşmaların ardından ambulans anahtarları Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ambulans şoförlerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
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