Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Sülün, memleketi Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Sülün'ün cenazesi, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Sülün'ün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Sülün'ün babası Şaban, annesi Emine ve ablası Özlem Sülün, cenazenin eve getirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Sülün'ün naaşı, Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Kazanın, Sülün ve arkadaşlarının, üniversiteden bir arkadaşlarının Çanakkale'deki düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan Melike Sülün ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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