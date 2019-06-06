0553 313 94 23

Tekirdağ’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:56
Tekirdağ’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çorlu’da bayramın ikinci günü sabah 09:30 sıralarında meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın ardından alev alan tek kapılı otomobildeki 5 kişi feci şekilde yanarak can vermişti.


Kazanın ardından olayı anlatan ve otomobil sürücüsünün önünden aniden durması ile kazanın meydana geldiğini öne süren tır sürücüsü Mehmet V. önce jandarma tarafından gözaltına alındı ardından da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz Ekrem İmamoğlu miting
    1. Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi..
    2. Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı
    3. Sapanca ve Karasu'da bayram yoğunluğu
    4. İYİ Parti'de bayramlaşma
    5. Milli Savunma Bakanlığından, bir..
    6. MSB: "Bir TV kanalında TSK’da görev..
    7. Traktör römorkunun altında kalan bebek..
    8. Bayram tatilinde Gölcük Tabiat..
    9. Konya'daki bıçaklı kavga
    10. Bakan Soylu’dan İmamoğlu’nun VIP..
    11. Sivas'ın yeni hocası: Alper ve Aatif..
    12. Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık..
    13. Bayramda sınıra askeri sevkiyatı
    14. Elazığ'daki silahlı saldırı
    15. Yiğidolar, Rıza Çalımbay ile anlaştı
    16. Tut’un taş evleri başka bahara kaldı
    17. Giresun Üniversitesi taban puanları..
    18. Bolvadin’de doğalgaz firmasından..
    19. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    20. Rusya'dan "Venezuala'da askeri üs"..
    21. "DenizBank Açıkhava Konserleri" 9..
    22. "Vadi Açıkhava Konserleri" 28..
    23. Bayram tatilinde trafik kazaları can..
    24. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde..
    25. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte..
    26. Çalımbay, resmen Sivasspor’da
    27. Otobüs şoförünün fark etmediği kadın..
    28. Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na ayarı..
    29. Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1..
    30. Avro, dolar karşısında ECB sonrası..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular