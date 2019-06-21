Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında Tekirdağ 8.

Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 5 er, İl jandarma Komutanlığı terör birimincegörev yaptıkları kışlada gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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