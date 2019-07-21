Tekirdağ’da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Hükümet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Bunun üzerine 45 kişi tedavi altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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