Tekirdağ’da 40 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerle yönelik il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 3’ü Afganistan 37’si Pakistan uyruklu toplamda 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçakgöçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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