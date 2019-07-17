Tekirdağ’da 37 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan 37 mültecinin içinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak, park halindeki bir araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametine seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen 34 DE 0847 plakalı içinde 37 mültecinin bulunduğu minibüs, Alaybey Mahallesi’nde yol kontrolü yapan polis ekiplerinin ’dur’ ikazına uymadı.

Minibüs şoförü olay yerinden kaçtı

Kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan araç, bir fabrikanın önünde park halinde bulunan hafif ticari araca çarparak durdu. Minibüs sürücüsü yaya olarak kaçarken, Afgan ve İranlı uyruklu 37 göçmen gözaltına alındı.

Hamile olduğu belirtilen bir göçmen ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.