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Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul - Tekirdağ arasındaki D-100 kara yolu üzerinde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 AL 8038 ve 34 NV 9434 plakalı otomobiller ile 59 UJ 170 kamyoneti durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29'u Pakistan, 6'sı Afganistan ve biri Özbekistan uyruklu 36 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen Ö. Z, S.K, S.C. ve B.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
  1. düzensiz göçmen
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