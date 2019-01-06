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Tekirdağ'da 3 halk otobüsü yandı

Park halindeyken alev alan 3 halk otobüsü kullanılmaz hale geldi

06 Ocak 2019 Pazar 06:29
Tekirdağ'da 3 halk otobüsü yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve park halinde bulunan halk otobüslerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 06:29
  1. Süleymanpaşa
  2. Tekirdağ
  3. Yangın

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