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Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 23 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:54
Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 23 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol denetimleri sırasında TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Somali ve İran uyruklu23düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:54
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı
  2. İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  3. TOKİ
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  5. Somali
  6. İran
  7. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi

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