Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 23 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol denetimleri sırasında TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Somali ve İran uyruklu23düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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