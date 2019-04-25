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Tekirdağ’da 213 polisle dev uygulama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 213 polis, 63 ekiple “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:51
Tekirdağ’da 213 polisle dev uygulama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 213 polis, 63 ekiple “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” gerçekleştirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde parklar, okullar civarındaki cafeler, internet ve oyun salonları/kıraathaneler ile 18.00-20.00 saatleri arasında ana kavşak, meydan, alışveriş merkezi gibi alanlarda “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.


Kamu düzenini bozan faaliyetlerin önlenmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde 213 personel ve 63 ekiple icra edilen uygulamada 135 araç ve sürücüsü, 2918 sayılı Trafik Kanunu kapsamında denetlendi. Uygulamalarda 10 araca 4 bin 578 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.


Bin 531 şahsın kimlik kontrolünden geçirildiği uygulamada GBT sorgulaması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 5 şahıs yakalandı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:51
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