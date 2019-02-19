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Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

19 Şubat 2019 Salı 17:21
Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi annesi emzirmek için odaya girdi. Çocuğunu hareketsiz halde bulan anne, bebeği Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emir K'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:21
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