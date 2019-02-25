Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 142 bekçi göreve başladı.

Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 142 bekçi göreve başladı.



Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 142 çarşı ve mahalle bekçisi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bugün 11 ilçede göreve başladı.



Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçilere hizmet içi eğitim kapsamında İnsan Hakları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Narkotik Suçlarla Mücadele ile araç durdurma ve silah kullanma teknikleri konusunda eğitim verildi.

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