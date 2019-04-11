Tekirdağ’da 1 kişi FETÖ’den tutuklandı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.11 Nisan 2019 Perşembe 19:39
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K.F. isimli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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