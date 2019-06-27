0553 313 94 23

Tekirdağ’da 0-3 yaş bebek kütüphanesi açıldı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın pilot uygulaması olarak ilk ve tek 0-3 yaş bebek kütüphanesi Tekirdağ İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne Bağlı Şarköy Kültür Merkezi İlçe Halk Kütüphanesinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından törenle hizmete açıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:18
Tekirdağ’da 0-3 yaş bebek kütüphanesi açıldı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın pilot uygulaması olarak ilk ve tek 0-3 yaş bebek kütüphanesi Tekirdağ İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne Bağlı Şarköy Kültür Merkezi İlçe Halk Kütüphanesinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından törenle hizmete açıldı.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Kotel İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümin Bayır ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli, Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde Şarköy 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesinin açılışını yapmak üzere bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu öğrencileri ile birlikte Bebek Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım katılımcı aileler ve çocuklarla yakından ilgilenip boyama ve hikâye kitapları hediye etti.


Açılış sonrasında 2018 yılında Şarköy Kültür Merkezi’nde faaliyete başlayan ilçe halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım koleksiyonlar hakkında bilgi aldıktan sonra Kültür Merkezinden ayrıldı.


Tekirdağ İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü tarafından bebek kütüphanesi hakkında yapılan açıklamada, “Bebek ve kütüphane kelimeleri alışkanlıklarımıza aykırı olarak belki hiç duymadığımız belki de çok az duyduğumuz bir kelime ikilisi olarak ne ifade etmektedir? Okuma-yazma bilmez bebekler için böyle bir kütüphane kurmanın ya da kütüphanede onlara bir yer açmanın lüzumu nedir? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını bebek kütüphanesinin özellikleri ile açıklamaya başlamadan önce atalarımızın yüzyıllar öncesinden bugüne süzülerek gelen bilgeliğinin bir ifadesi olan “Ağaç yaş iken eğilir” ve Hacı Bektaş-i Veli’nin “İlim beşikte başlar, mezarda biter” sözleri üzerinde tekrar tekrar tefekkür etmekte fayda vardır. Sosyal Devlet olma prensibiyle sosyal statü ve etnik arka planı gözetmeksizin geleceğimizin teminatı olan bütün bebeklerimiz ve çocuklarımız için ücretsiz olarak hizmete açılan “Bebek Kütüphanesi” ile çocuklara küçük yaşlarda kitap ve kütüphane sevgisini aşılamanın yanı sıra vatan ve millet bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait ilk ve tek Bebek Kütüphanesi olan Şarköy Bebek Kütüphanesi bünyesinde katılımcılara Duyu Eğitimi, Müzik, Oyun, Yoga, Etkileşimli Kitap Okuma, Öz Bakım Eğitimi ve Yabancı Dil eğitimi ile ilgili çeşitli etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra Yaşam Beceri Atölyeleri aracılığı ile çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bebek Kütüphanesi’ne bebekleri getiren ebeveyn, bakıcı, eğitmen ya da bebekle ilgilenen diğer aile efradına da gerekli eğitimler verilecek ve kütüphaneden azami ölçüde fayda sağlanacaktır. İnsan güzel bir geleceğe ancak bugün iyi ve doğru olan işler yaparak sahip olabilir. Türkiye’nin gelecek yıllarda ilim ve bilim alanında önemli bir noktada olmasına katkı sağlayacağına inandığımız Bebek Kütüphane sayılarının her yıl katlanarak artmasını umuyor ve Şarköy 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesinin milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:18
  1. kültür
  2. kitap
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği
    1. KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için..
    2. Borsa, güne yükselişle başladı
    3. Aras Kargo'dan sokak hayvanları için..
    4. Atatürk Üniversitesi heyeti Ankara’ya..
    5. Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi..
    6. GRAFİKLİ - Kupa Amerika'da çeyrek..
    7. Atatürk Üniversitesi Meteoroloji Genel..
    8. Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele
    9. “ETÜ-Atatürk Üniversitesi Ar-Ge..
    10. (Özel) Sultanbeyli’de gençlerin..
    11. Kerim Yılmaz kimdir? Kerim Yılmaz..
    12. Kadıköylüler anlatacak belediye..
    13. Gül veya Davutoğlu değil... İşte..
    14. Coca-Cola, onlarca projeyle..
    15. İzmir’de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı
    16. Dolar/TL 5,78 seviyelerinden işlem..
    17. KDK tavsiye verdi, müfettişin..
    18. Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı
    19. Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti sergisi..
    20. Adana “gastronomi kenti” olma yolunda
    21. Galatasaray'da Stefano Okaka hamlesi!
    22. Uzakdoğu seferi başladı
    23. İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var
    24. (Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların..
    25. Meksika’ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş..
    26. İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    27. Sanat kenti başkent
    28. Rusya’dan Çin’e savaş uçağı teklifi
    29. Çimsa, Intercem 100 Konferansı'na..
    30. Sokak hayvanlarına su kabı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor