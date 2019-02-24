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Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Tekirdağ 25 Şubat Pazartesi kar tatili

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi edildi? Tekirdağ beyaza bürünen illerimizin başında gelmekte. Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının en çok etkilediği illerden birisi de Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da kar tatili haberleri aranıyor. Öğrenci ve veliler yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 25 Şubat Pazartesi yarın Tekirdağ’da okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler Tekirdağ Valiliğine çevrilmiş durumda. Peki yarın 25 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okul var mı? İşte detaylar.

24 Şubat 2019 Pazar 12:25
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Tekirdağ 25 Şubat Pazartesi kar tatili

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi edildi? Tekirdağ beyaza bürünen illerimizin başında gelmekte. Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının en çok etkilediği illerden birisi de Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da kar tatili haberleri aranıyor. Öğrenci ve veliler yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 25 Şubat Pazartesi yarın Tekirdağ’da okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler Tekirdağ Valiliğine çevrilmiş durumda. Peki yarın 25 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okul var mı? İşte detaylar.

Tekirdağ'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı. 25 Şubat pazartesi Tekirdağ'da lise, ortaokul, üniversiteler tatil mi? Gözler Tekirdağ kar tatili haberleri ve Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. Valilikten bir açıklama geldi mi? Akşam saatlerinden itibaren yol tuzlama çalışmaları devam ediyor. Ekipiler herhangi bir kaza ya da olumsuz durumunun önüne geçebilmek için fazla mesai yapıyor. 'Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını ve son dakika Tekirdağ kar tatilini ilişkin gelişmeleri haberimizde derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

 

Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı ne kadar sürecek?

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

 

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?

Tekirdağ Valiliği 25 Şubat 2019 pazartesi okulların tatil olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Valiliğin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklaması yaptığı andan itibaren haberimizdend etayları bulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:25
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