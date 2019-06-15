Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

ANKARA (AA) - Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Tekirdağ geneli ile Çanakkale'nin Boğaz çevresindeki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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