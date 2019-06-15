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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Türkiye nüfusu 82 milyon değil aslına bakarsanız 87 milyon civarındadır”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye’de 4.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Türkiye nüfusu 82 milyon değil aslına bakarsanız 87 milyon civarındadır”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye’de 4.5 milyon civarında yabancı olduğunu belirterek, “Bunu düşündüğünüzde aslında Türkiye’nin nüfusu 82 milyon değil 87 milyon civarındadır” dedi.


Çorlu Belediyesi öncülüğünde ve ev sahipliğinde Namık Kemal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi katkıları ile düzenlenen ’Göçün 30. yıl dönümü’ konulu sempozyumda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bu toplantı, her ne kadar çok fazla vurgulanmasa da iki üniversitemiz tarafından yapılıyor. Çorlu Belediye Başkanlığımızın organizasyonunda ama tabii ki buradaki asıl başrol oyuncuları olaya tarihi ve bilimsel bakan akademisyenlerimizdir. Sayın vekilimizin de söylediği gibi olaya onlara bırakmamız gerekir” dedi.


Tarihi unutturmamak yaşanan olaylarla ilgili farkındalık oluşturmak zorundayız diyen Vali Yıldırım, “Hafızayı beşer nisyan ile maluldür demiş eskiler. Bugün yaşananlardan ders çıkarırız ve tarih gelecekte nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize yol gösterir” diye konuştu.


Vali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz bugün öyle alicenap bir milletiz ki hiçbir şekilde dünyanın neresinden gelirse gelsin, ülkemizi yurt olarak görmeye çalışan veyahut kendi ülkelerinde çektikleri sıkıntılardan kurtulmak için gelenlere bizim insanımız kucak açtı. Devletimiz kucak açtı ve bugün biliyoruz ki Türkiye’de 4.5 milyon civarında yabancı var ve bunlar aynen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi pek çok imkandan faydalanıyorlar. Bunu düşündüğünüzde aslında Türkiye’nin nüfusu 82 milyon değil 87 milyon civarındadır. Onlar da aynı şekilde bizim imkanlarımızdan faydalanıyorlar ve biz bundan hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hem direktifleri ile hem de belirlemiş olduğu politikayla da bunlara sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya da devam edecek. Buradaki insanlar dışarıdan gelen insanlarla bizimle beraberlerdir. Bizlerle birlikte bu topraklarda yaşam hakkına sahiptirler. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, bu güzel düşünce eğer bugün tüm dünyada olmuş olsaydı, başka ülkeler de bunları yapmış olsaydı bu sıkıntıların hiç biri yaşamayacaktı.Bu düşünce aslına bakarsanız tüm dünyaya örnek olmalıdır. Ayrılanlar sadece kendi bedenlerini taşıyorlar, tarihlerini, sevdikleri taşıyamıyorlar. Sevdiklerinin mezarlarını taşıyamıyorlar. Onların hatıralarını anlamak lazım. Anadolu toprakları adı üstünde anayurt olarak bilinmiş ve dışarıda zulme uğrayan, sıkıntı çeken pek çok insan buraya gelmiştir. Çöl ortasında bir vaha gibidir ve bu bizim için onur vericidir. Bu bizim için dünyaya örnek olması gereken bir davranış biçimidir.”


Sempozyuma konuk olarak katılan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Razgrad Milletvekili Ahmed Ahmedov da Türkiye’nin 500 milyonun Türkiye’si olduğunu kaydederek, “1989’da bende 15 yaşında bir çocuktum. Bu göçü yaşadım. Bizim Türkiye’de akrabamız yoktu. Biz devlet tarafından Sivas’a gönderildik ve sonra geri dönüş yaptık. Şimdi burada çoğunuz göçmensiniz ve ben size soruyorum. Ben Bulgaristan’da neyim, kimim ben Bulgaristan’da? Bu soruyu söyledim çünkü kimi siyasetçiler bize göçmen gözüyle bakıyorlar. Biz bunun savaşını veriyoruz. Sağ olsun bizim onursal başkanımız Ahmet Doğan, 1989’dan sonra bizi, Bulgaristan’da yaşayan Türkleri, Pomakları, hepimizi bir parti çatısı altında topladı vebu parti çatısı bize bir yaşam tarzı oldu. Böylelikle biz Bulgaristan’da belediye başkanı olabildik, meclis üyesi olabildik. Bulgaristan’da hükümet ortağı olabildik, Bulgaristan’da bakan olabildik ama bu hep biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için” dedi.


Ahmedov, “Tabii ki bizim için Türkiye Cumhuriyeti çok önemli. Türkiye ekonomik açıdan ne kadar güçlü olursa biz Balkanlarda yaşayan Müslümanlar ve Türkler de daha rahat hissediyoruz kendimizi ve iyi ki Mustafa Kemal bu güzel ülkeyi bu güzel Cumhuriyeti hepimize bir armağan olarak kurmuş. Türkiye’de Türk olmak kolay ama dışarıda Türk olmak zor. Bu Türkiye 80 milyonun Türkiye’sidir. Bu Türkiye 500 milyonun Türkiye’sidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
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