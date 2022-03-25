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Oruç Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye
Oruç

Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye

Tekirdağ akşam namazı vakitleri 2022 | Ramazan ayında imsak vakitleri ve akşam ezanı saatleri yakından araştırılıyor. Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi ‘Tekirdağ ilk iftar saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Tekirdağ imsakiye belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 23:08:00 -
Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye

Mübarek üç aylar 2 Şubat’ta recep ayıyla başladı. 4 Mart’ta ise şaban ayına girildi. Şimdi ise heyecanla ramazan ayı bekleniyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Vatandaşlar ise şimdiden imsakiyeleri araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ ilk iftar saat kaçta?

Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye

 

Kimler oruç tutmakla yükümlüdür?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

 

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