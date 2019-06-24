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Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’nün "Askeri mahrem yapılanması" kapsamında emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’nün "Askeri mahrem yapılanması" kapsamında emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Aralarında albay ve binbaşının olduğu 17 kişi gözaltında


Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Ağrı ve Çanakkale’de farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle gözaltına alındı.


Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, adreslerinde bulunmayan 8 zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
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