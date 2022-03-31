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Oruç Tekirdağ ilk teravih saat kaçta? Tekirdağ 1 Nisan yatsı namazı saat kaçta?
Oruç

Tekirdağ ilk teravih saat kaçta? Tekirdağ 1 Nisan yatsı namazı saat kaçta?

Mübarek ramazan ayıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak. Vatandaşlar ise yaşadıkları illerde ilk teravih namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ 1 Nisan yatsı namazı saat kaçta? Tekirdağ teravih saatleri güncel 2022

Yeniakit Publisher
2022-03-31 11:28:00 -
Tekirdağ ilk teravih saat kaçta? Tekirdağ 1 Nisan yatsı namazı saat kaçta?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Vatandaşlar 1 Nisan Cuma gecesi ilk teravih namazlarını kılacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yarısı ise sahura kalkılacak. İlk oruçlar ise 2 Nisan Cumartesi akşamı açılacak?

Tekirdağ ilk teravih saat kaçta? Tekirdağ 1 Nisan yatsı namazı saat kaçta?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde geride kalan iki senede pek çok kısıtlama uygulandı. Bu sebeple vatandaşlar bu sene camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi

Tekirdağ’da ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma yatsı ezanı 21:03’te okunacak.

Tekirdağ ramazanın 2.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 2 Nisan Cumartesi teravih namazı 21.04’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 3.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 3 Nisan Pazar teravih namazı 21.05’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 4.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 4 Nisan Pazartesi teravih namazı 21.06’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 5.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 5 Nisan Salı teravih namazı 21.08’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 6.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 6 Nisan Çarşamba teravih namazı 21.09’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 7.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 7 Nisan Perşembe teravih namazı 21.10’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 8.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 8 Nisan Cuma teravih namazı 21.12’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 9.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 9 Nisan Cumartesi teravih namazı 21.13’te kılınacak.

Tekirdağ ramazanın 10.günü teravih saat kaçta?

Tekirdağ’da 10 Nisan Pazar teravih namazı 21.14’te kılınacak.

Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye
Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye

Oruç

Tekirdağ sahur iftar vakitleri | Tekirdağ 2022 imsakiye

 

 

 

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