Tekirdağ haftayı soğuk ve yağışlı geçirecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ’da hava sıcaklıkları hafta boyunca düşük olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ’da hava sıcaklıkları hafta boyunca düşük olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporu tahminlerine göre bugünden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Tekirdağ’da hava sıcaklığı ortalama 3 ila 7 derece arasında hissediliyor. Soğuk havanın yanı sıra Tekirdağ’da hafta boyunca sağanak yağışlar hakim olacak.

Hava raporu tahminlerine göre Tekirdağ’da soğuk ve yağışlı hava gelecek hafta Pazartesiden itibaren etkisini kaybedecek. Soğuk ve yağışlı havanın ardından Tekirdağ’da sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek.

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