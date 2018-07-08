Çorlu'daki tren kazasında ölü ve yaralıların isimleri, Çorlu son dakika tren kazası gelişmesi

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden yolcu treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında hava şartların nedeniyle devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazada yaralan yolcuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ise ilk belirlemelere göre, kazada 10 kişinin öldüğünü, 73 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ’daki tren kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da acil şifalar diledi. Başbakan Binali Yıldırım da tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz." denildi.

TREN KAZASINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ, 73 DE YARALI VAR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelere göre 10 ölü 73 yaralı var. Sağlık Bakanlığı'nın kazada hayatını kaybeden ile yaralanan yolcuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor.