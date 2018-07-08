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Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasının sebebi ne? Tren kazası neden oldu? Kazada ölü ve yaralı sayısı ne?

Türkiye son dakika gelişmesi olarak Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasını konuşuyor. Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden yolcu treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında hava şartların nedeniyle devrildi. Kaza nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti 73 kişi de yaralandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:48
Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasının sebebi ne? Tren kazası neden oldu? Kazada ölü ve yaralı sayısı ne?

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden yolcu treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında hava şartların nedeniyle devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kaza nedeniyle çok sayıda yolcunun yaralandığını açıkladı. Vali Ceylan kazada yaralan yolcuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi

Çorlu son dakika tren kazası gelişmesi Tekirdağ Çorlu'da tren kazası meydana geldi. Tren kazası Tekirdağ Çorlu son dakika Çorlu’da yaşanan tren kazası detayları belli olmaya başladı. Tren kazasına ilişkin Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ’daki tren kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da acil şifalar diledi. Başbakan Binali Yıldırım da tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz." denildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelere göre 10 ölü 73 yaralının olduğu duyruldu.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 20:48
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