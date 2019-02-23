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Tekirdağ beyaza büründü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
Tekirdağ beyaza büründü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar etkisini artırarak devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde merkez ilçe Süleymanpaşa’da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte olumsuzluklara neden olurken, araçları yollarda bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde kar yağışı devam ederken, polis ekipleri de yollarda uygulamalarına aralıksız devam ederek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
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