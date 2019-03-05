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Tekin ,son Belediye Meclis toplantısına başkanlık yaptı

Alaplı Belediye Meclisi’nin 2014-2019 dönemi son toplantısı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 19:14
Tekin ,son Belediye Meclis toplantısına başkanlık yaptı

Alaplı Belediye Meclisi’nin 2014-2019 dönemi son toplantısı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı ’da söz alan Meclis üyeleri helallik istedi.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 5 yıl boyunca İlçemizde çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.


Görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Tekin, “5 yıl boyunca birlikte görev yaptığım Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada Alaplı’nın geleceği ile ilgi çok önemli kararlar aldık. Hep birlikte Alaplı’mıza hizmet etmek için çalıştık. Eksiklerimiz hatalarımız vardır. Çalışmalarımızda birbirimizi kırmışız dır. Sonuçta hepimiz ortak paydası İlçemize hizmet etmektir. Ben Belediye personelimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Başta Belediye Başkan Yardımcım olmak üzere daire Müdürlerim, belediyemizde çalışan tüm işçi kardeşlerimiz ile birlikte güzel bir ekip çalışması yaparak güzel hizmetler yaptık. Haklarını helal etsinler, benden yana haklarım helal olsun.” dedi.


Toplantı ‘da Meclis üyeleri tek tek söz alarak son meclis toplantısında duygularını paylaştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:14
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