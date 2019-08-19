Gürsel Tekin: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak. Terör örgütü PKK'ya kaynak aktaran HDP'li belediyelere kayyım atanmasının ardından CHP algı operasyonlarına başladı. Seçimler öncesi ittifak kurduğu PKK'nın siyasi kolu HDP'ye destek çıkan CHP'de İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, kayyum atamalarının Ankara ve İstanbul için altyapı hazırlandığı haberlerinin kulağına geldiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım ataması sonrası, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, algı operasyonlarına vakit kaybeden başladı. Kaynak açıklamadı, 'duyum' diyerek sulandırdı "Kayyum sırası İstanbul ve Ankara'ya geliyor" yorumlarını duyduklarını belirten Tekin, kaynak vermeden HDP'li belediyelere atanan kayyım gündemini sulandırdı. Türkiye Gündemi'ne konuşan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "Ankara ve İstanbul için böyle bir hazırlığın olduğunu duyduk. Partimizin toplantısından sonra daha net birşeyler söyleyebiliriz" dedi.

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