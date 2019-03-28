Tekfen Holding’de bayrak değişimi

İSTANBUL (AA)- Tekfen Grup Şirketleri’nin yeni yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi belirlendiği Tekfen Holding Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında, Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine seçilirken, Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Oklap, Grup Şirketler Başkanı olarak seçildi.

Tekfen Holding’den yapılan açıklamaya göre, uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, tarımsal sanayi ve üretimi, gayrimenkul geliştirme ve terminal işletmeciliği alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren, halka açık bir şirketler topluluğu olan Tekfen Holding’de, 27 Mart’ta, Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti.



Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 1978 yılından itibaren Tekfen Grup Şirketlerinde çeşitli görevler üstlenip, 2013 yılından bu yana Grup Şirketler Başkanlığını yürüten Osman Birgili’nin, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesiyle, Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine, 1983 yılından itibaren başta Tekfen İnşaat olmak üzere Grup içerisinde çeşitli görevler üstlenmiş ve son olarak Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan Cahit Oklap geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cahit Oklap, 36 yıldır ülkede ve yurt dışında bulunduğu görevlerde temsil ettiği Tekfen ailesini, şimdi Grup Şirketler Başkanı olarak temsil etmekten büyük onur duyduğunu belirterek, “Tekfen’in kurum değerlerine sahip çıkarak, tecrübeli ekibimizin yanı sıra genç arkadaşlarımla birlikte geleceğe taşımaktan heyecan duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemde görev yapacak Tekfen Holding Yönetim Kurulu ise şu şekilde sıralandı: Murat Gigin (Başkan), Cansevil Akçağlılar (Başkan Vekili), Osman Birgili (Başkan Vekili), Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye), Sinan Uzan (Üye), Ahmet İpekçi (Üye), Mehmet Ercan Kumcu (Üye), Çiğdem Tüzün (Bağımsız Üye), Neriman Ülsever (Bağımsız Üye), Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye), Şevki Acuner (Bağımsız Üye).





- Cahit Oklap’ın öz geçmişi





1950 Geylan-Kosova (eski Yugoslavya) doğumlu Cahit Oklap, Denizli Lisesi’nden mezun olup 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Lisans, 1979 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliğinden itibaren ODTÜ'de Araştırma Asistanı olarak çalıştıktan sonra profesyonel kariyerine Eylül 1979’da PETKİM Aliağa Kompleksi’nin inşa sürecinde Planlama Mühendisi olarak başladı.

Cahit Oklap, Eylül 1983’te Tekfen İnşaat'a katıldı. Tekfen İnşaat'ı, boru hatları ve otoyol projelerinin icrası için yabancı ortaklarla kurulan birçok ortak girişim ve konsorsiyumlarda yönetici seviyesinde temsil etti. 1995 yılında Tekfen Holding'in Almanya'daki iştiraki olan HMB (Hallesche Mitteldeutsche Bau A.G)’nin Genel Müdürlüğü'ne getirildi. bu görevi devam ederken Eylül 2008’de, Tekfen İnşaat’ın Kazakistan ve Almanya operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Cahit Oklap, 2016 yılında Tekfen Holding Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlardan sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. 2016-Mart 2019 yılları arasında Tekfen İnşaat, Tekfen Mühendislik, Tekfen İmalat, Gate İnşaat, Azfen ve Toros Tarım şirketlerinin Yönetim Kurullarında üyelik, Başkan Vekilliği ve Başkanlık yapmış olup, HMB Genel Müdürlüğü görevini halen sürdürmekte olan Oklap, Mart 2019 itibarıyla Tekfen Grup Şirketler Başkanı oldu.

