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Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yolculuk

Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57.

14 Mart 2019 Perşembe 17:46
Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yolculuk

Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ’dan tekerlekli sandalye ile yola çıkan bedensel engelli Mehmet Orhan, Malkara ilçesinde sandalyesi arızalanmasına rağmen pes etmedi.


Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ’da toplanan 57 gönüllü yola çıktı. 57 gönüllüyle birlikte Tekirdağ’dan Çanakkale’ye giden bedensel engelli Mehmet Orhan’ın yaklaşık 50 kilometre sonra Malkara ilçesi girişinde tekerlekli sandalyesi arızalandı. Sandalyenin arızalanmasına rağmen yolundan dönmek istemeyen Mehmet Orhan, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım istedi. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler engelli taşıma aracıyla kısa sürede yola çıktı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Malkara girişinde 57. Alay gönüllüleri ile bekleyen bedensel engelli Mehmet Orhan’a yeni tekerlekli sandalye vererek, arızalanan sandalyeyi de tamir etmek üzere engelli taşıma aracına aldı.


Süleymanpaşa ilçesinden Çanakkale’ye tekerlekli sandalyeyle yaklaşık 240 kilometre gidecek olan Mehmet Orhan, pes etmediğini buradan Çanakkale’ye tekerlekli sandalye ile devam edeceğini belirtti.


Mehmet Orhan, Malkara ilçesinde bile Süleymanapaşa Belediyesinin kendisine yetişerek daha rahat yoluna devam edebilmesi için tekerlekli sandalyesini değiştirdiklerini belirtti. Orhan, Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:46
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