Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı Samsun'da tekerlekli sandalye kullanan ve ayağı alçılı şüpheli, kız arkadaşına vurduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaraladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli ve ayağı alçılı şüpheli gözaltına alındı. Yabancılar Pazarı önünde ayağı alçılı ve tekerlekli sandalye kullanan Yunus K. (17) kız arkadaşına tokat attığı iddiasıyla Durmuş G'yi bıçakla yaraladı. Olay yerinden ayağı alçılı halde kaçan Yunus K, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı Durmuş G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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