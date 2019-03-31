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Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

Elazığ’da engellilerin sesi olmak isteyen vebelediye meclis üyesi adayı olan Sarapnel Palsi (SP)hastası 23 yaşındaki Uğur Durmuş, tekerlekli sandalye ile giderek oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:20
Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

Elazığ’da engellilerin sesi olmak isteyen vebelediye meclis üyesi adayı olan Sarapnel Palsi (SP)hastası 23 yaşındaki Uğur Durmuş, tekerlekli sandalye ile giderek oyunu kullandı.


Üniversite Mahallesi’nde ikamet eden Selahattin ve Şengül Durmuş çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan 23 yaşındaki Uğur Durmuş, SP hastalığı nedeniyle el ve ayaklarını yeterli oranda kullanamıyor. Fırat Üniversitesi’nde işletme bölümü 3’üncü sınıf öğrenci olan Durmuş, belediye meclis üyesi adayı oldu. Engellilerin sesiolmak isteyen Durmuş, bugün babasının desteğiyle tekerlekli sandalye ile Atatürk Anadolu Lisesi’nin yolunu tuttu. 1325 nolu sandıktan oyunu kullanan Durmuş, engellilerin her tarafta olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.


Ülkenin demokrasi şöleni içerisinde olduğunu belirten Uğur Durmuş, “Bende belediye meclis üyesi adayı olarak Elazığ Atatürk Anadolu Lisesinde oyumu kullanmaya geldim. O mecliste inşallah engellileri temsilen olurum. Buradan halka sesleniyorum.Herkes oyunu kullansın,hangi partiye oy verdiği hiç önemli değil. Yeter ki vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini tamamlasın” dedi.


Aynı zamandaFırat Üniversitesi İşletme Bölümü 3’üncüsınıf öğrencisi olduğunu aktaran Durmuş, “Doğuştan SP hastasıyım. Doğuştan gelen bir rahatsızlık.Meclis üyesi adaylığına da engellileri temsil amaçlı girmiş bulunmaktayım. Allah nasip ederse girersem mecliste en iyi şekilde engellileri temsil için çabalayacağım. Biz yaz, kış, yağmur, çamur demeden bugüne kadar geldik. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Biz engelli olarak engel tanımıyoruz. Normal bir vatandaşın yaptığı her şeyi bizde yapabiliyoruz. Bunu da kanıtlamış durumdayız. Biz her tarafta varız olmaya da devam edeceğiz. Engelli kardeşlerim asla ve hiçbir zaman kendilerini eve kapatmasınlar,dışarıya çıksınlar. Hayat yaşamaya değer engelli olmak yaşamaya engel değildir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:20
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