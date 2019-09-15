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Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

- Güney Kore'de yarın başlayacak organizasyonda milli sporcular Elke Lale van Achterberg, Hakan Akkaya ve Gündem Emine İntepe mücadele edecek

15 Eylül 2019 Pazar 13:58
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası yarın Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cheongju kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporcular Elke Lale van Achterberg, Hakan Akkaya ve Gündem Emine İntepe mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan verecek şampiyona, 23 Eylül Pazartesi günü sona erecek.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:58
  1. Elke Lale Van Achterberg
  2. Gündem Emine İntepe
  3. Güney KORE
  4. Hakan Akkaya
  5. Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

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