0553 313 94 23

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: YOSK: 47 - Beşiktaş: 94

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 17.

02 Mart 2019 Cumartesi 20:13
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: YOSK: 47 - Beşiktaş: 94

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü (YOSK) 94-47 yenerek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üretirken, maçın en skorer ismi ise YOSK’tan 22 sayı atan Ömer Gürkan oldu.



Salon: Yalova Atatürk


Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç


YOSK: Ahmet İkizoğlu x 11, Serra Uzun x 2, Eyüp Atırcıoğlu x 6, Ömer Gürkan xxx 22, Bayram Eren x 6 - Saif İmad Alhamid x, Meysam Parsa x, Amir Alipoor x


Beşiktaş: Kaan Dalay x 4, Bülent Yılmaz x 6, Uğur Toprak xxx 14, Deniz Acar xx 8, Ferit Gümüş xx 10 - Kemal Kaan Şafak xxx 18, Cafer Yumuk xx 4, Yasemin Güler x, Suphiye Dağ x 2, Ahmet Dedehan Ürkmez x, Muharrem Aktaş xxx 14, İlhan Tuncay xxx 14


1. periyot: 10-28 (Beşiktaş lehine)


Devre: 24-51 (Beşiktaş lehine)


3. periyot: 27-73 (Beşiktaş lehine)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Hedefimiz Hatay ve Arsuz’un turizmle anılmasıdır”
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    2. Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı
    3. "Esed rejimi kimyasal silah programını..
    4. "Hatay için ana kazanç kapısı turizm..
    5. Nihat Genç anlattı! DAEŞ'li teröristin..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay..
    7. Siirt'te muhtar adayları arasında kavga
    8. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi
    9. Serdar ilk golünü attı
    10. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
    11. Ayew, M.Başakşehir maçında cezalı..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Dumanların sardığı binada mahsur..
    14. SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    16. Aksaray’da 3 kişi polis memurunu..
    17. Maçın ardından
    18. Milli Savunma Bakanı Akar’ın Ağrı..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Türk Kızılayı KPSS şartsız personel..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot..
    23. CHP'li İzmir Belediyesi'nden Erdoğan..
    24. Federer'den kupa "dalya"sı
    25. TEM’de aracın çaptığı vatandaş..
    26. Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi
    27. İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz,..
    28. CHP Tunceli İl Başkanı Çelik..
    29. Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin..
    30. Maçın ardından
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...