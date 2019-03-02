Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: YOSK: 47 - Beşiktaş: 94 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 17.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü (YOSK) 94-47 yenerek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üretirken, maçın en skorer ismi ise YOSK’tan 22 sayı atan Ömer Gürkan oldu.



Salon: Yalova Atatürk

Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç

YOSK: Ahmet İkizoğlu x 11, Serra Uzun x 2, Eyüp Atırcıoğlu x 6, Ömer Gürkan xxx 22, Bayram Eren x 6 - Saif İmad Alhamid x, Meysam Parsa x, Amir Alipoor x

Beşiktaş: Kaan Dalay x 4, Bülent Yılmaz x 6, Uğur Toprak xxx 14, Deniz Acar xx 8, Ferit Gümüş xx 10 - Kemal Kaan Şafak xxx 18, Cafer Yumuk xx 4, Yasemin Güler x, Suphiye Dağ x 2, Ahmet Dedehan Ürkmez x, Muharrem Aktaş xxx 14, İlhan Tuncay xxx 14

1. periyot: 10-28 (Beşiktaş lehine)

Devre: 24-51 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 27-73 (Beşiktaş lehine)

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