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Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Avrupa Ligi 3

- 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Polonya'da oynanan B Grubu maçlarda 4'te 4 yaparak finallere yükseldi

10 Mart 2019 Pazar 10:51
Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Avrupa Ligi 3


İSTANBUL (AA) - 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, IWBF Avrupa Ligi 3 Eleme Turu B Grubu'nu lider tamamladı.

Polonya'da oynanan grup maçlarında mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisi Studanka Pardubice'yi 111-29, Bosna Hersek'ten Zmaj Gradacac'ı 113-22, Polonya takımı Lodz'u 109-41 yendi. Gruptaki son maçında Polonya'nın Pactum Kielce ekibiyle karşı karşıya gelen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, maçı 111-31 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 4'te 4 yaparak grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, 25-28 Nisan'da İspanya'nın Vigo kentindeki Avrupa Ligi 3 finallerinde yer alacak.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:51
  1. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar
  2. 3 Eleme Turu
  3. B Grubu
  4. IWBF Avrupa Ligi
  5. Tekerlekli sandalye basketbol

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