Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın çeyrek final turundaki rakipleri İtalya'dan Unipolsai Briantea, İspanya'dan Amiab Albacete ve Almanya'dan Thuringia Bulls oldu

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki rakipleri belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, C Grubu'nu lider bitirerek çeyrek final turuna kalan siyah-beyazlı takımın rakiplerinin İsrail'de çekilen kurayla belli olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın çeyrek final turunda İtalya'dan Unipolsai Briantea, İspanya'dan Amiab Albacete ve Almanya'dan Thuringia Bulls takımlarıyla eşleştiği kaydedildi. Çeyrek final turu Almanya'nın Thüringen kentinde 8-10 Mart tarihlerinde oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.