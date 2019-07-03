Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 20 - Büyük Britanya: 75



İSTANBUL (AA) - 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya'ya 75-20 mağlup oldu. Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya ile karşı karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 47-11 geride tamamladığı müsabakada rakibine 75-20 yenilerek dördüncü mağlubiyetini yaşadı. Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki 5. maçında yarın İspanya ile mücadele edecek. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

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