Tekenede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen teknenin içinde mahsur kalan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.08 Aralık 2018 Cumartesi 22:21
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı önlerinde Saat: 18.28 sıralarında içerisinde 2 kişi bulunan özel bir tekne makine arızası nedeniyle Kuşadası Körfezi’nde sürüklenmeye başladı.
İhbarın ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, sürüklenen teknenin bulunduğu yeri tespit etti.
Ardından harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, sürüklenen tekne içerisindeki 2 kişiyi kurtardıktan sonra, arızalanan tekneyi de yedekleyerek Kuşadası Limanı’na getirdi.
Doktor kontrolünden geçirilen 2 kişinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı bildirildi.
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