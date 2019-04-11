Tekel eski çalışanları, Başkan Karayel’i unutmadı

Tekel eski çalışanları, kısa süre önce mazbatasını alan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel’e sürpriz ziyarette bulunarak, başkanlık sevincine ortak oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2 bin 638 oy alarak Hasköy Belediye Başkanı seçilen Hikmet Karayel, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. İlçenin önde gelen kanaat önderi ve aynı zamanda Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Tekel’in eski çalışanlarını makamında ağırladı. Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karayel, 10 günden bu yana görevde olduğunu ve bugünün çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Arkasında ahde vefanın olması hasebiyle Hasköy Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Başkan Karayel, “Arkama dönüp baktığım zaman böylesine güzel dostluklar ve güçlü arkadaşlıklar olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı zamanlar olur ya, şu anda sizi hiçbir kelimeye sığdıramıyorum. Bu ziyaretiniz beni son derece onura etmiştir. Geçmişte birbirimize çok yararımız dokundu. Bugün de sizler ahde vefa örneğini gösterip beni yalnız bırakmadınız. İnşallah en kötü günümüz böyle geçer. Gerek seçim sürecindeki desteğiniz, gerekse şu anki ziyaretinizden dolayı siz değerli haziruna sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten sizin için ne yapsak azdır. Üzerimizde olan dualarınızla yarınlara umutla bakıyoruz. Ben her zaman sizlerin bir ağabeyi, bir büyüğü olarak buradayım. Kapımız tüm kadirşinas Hasköylü kardeşlerim gibi sizlere de ardına kadar açıktır. Belediyemiz, hizmet noktasında tüm halkımıza eşit mesafede hizmet etmeye devam edecektir” dedi.